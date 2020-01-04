Kestel'de halk müziği şöleni

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, seslendirdikleri halk müziği şarkılarıyla Kestel halkına müzik şöleni yaşattı.

Kestel Belediyesi, ocak ayı faaliyetleri çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Eski Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Kestelliler ile buluştu. Türk halk musikisinin eserlerini icra eden orkestra, unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orkestranın söylediği müzikle coşan Kestelliler, şarkılara zaman zaman eşlik etti. Birbirinden değerli şarkının seslendirildiği gecede, Kestelliler orkestrayı alkış yağmuruna tuttu.

BURSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

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