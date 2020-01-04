Yüzlerce yıllık oyaları köy köy gezip topluyor Mühendisin oya aşkı

Bursa'da elektrik mühendisi olarak uzun yıllar çalışan Nursel Bebek, emekli olduktan sonra kaybolmaya yüz tutmuş oya sanatına sahip çıktı.

Bursa'da, elektrik mühendisi Nursel Bebek, emekli olduktan sonra mesleğini yapmak yerine kendini kaybolmaya yüz tutmuş oya sanatını yaşatmaya ve tanıtmaya adadı. Bursa'daki köyleri tek tek gezen mühendis, bu köylerde yüzlerce yıl önce elle örülmüş ve artık sahip çıkılmayacak olan yazmaya, yemeniye ve tülbende işlenmiş yüzlerce yıllık oya işlerini alarak biriktirmeye başladı. Topladığı yüzlerce çeşit binlerce oya işini Bursa'da tarihi çarşıda açtığı dükkanda sergiliyor. İçinde yüzlerce yıl önce işlenmiş ürünlerin bulunduğu eserler meraklılarını bekliyor. İpekle işlenmiş oyalara gözü gibi bakan Bebek, bunları gelecek kuşaklara aktarmak için elinden geleni yapıyor.

Oya sanatına gençliğinden beri çok merak duyduğunu ifade eden Nursel Bebek, "Ben uzun yıllar elektrik mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra sanatla ilgili bir iş yapmak istedim. İğne oyası kültürünün yaşaması için bu sanata ağırlık verdim. Geçmişten gelen oya işlerine sahip çıkarken gençlere de hitap edecek işleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu el sanatı, evlenecek kızların çeyizlerinde artık daha az yer alıyor. Bursa'da köyleri tek tek gezerek buradaki yüzlerce yıllık oyaları alıp dükkanımda teşhir ediyorum. Bu kültürü ve sanatı yaşatmak için elimden geldiğince gayret sarf ediyorum. Hepsi benim için çok değerli, onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.

BURSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

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