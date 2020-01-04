Sahte diş hekimine suçüstü

BURSA´da diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan sahte diş hekimi C.T., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir diş muayenehanesinin kaçak olduğu ihbarı üzerine hareke geçti. Hiçbir diploma veya belgesi olmadan izinsiz olarak muayenehane açtığı tespit edilen sahte C.T., yapılan operasyonla muayenehanede suçüstü yakalandı. 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek ve doktor unvanını takınmak' suçundan gözaltına alınan C.T.´nin, geçmiş yıllarda da aynı suçu işlediği ortaya çıktı. Ekipler yapılan operasyonda, sahte diş hekiminin muayenehanesinde çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirdi. C.T.´nin emniyetteki işlemleri devam ederken, kaçak muayenehane ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.



BURSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

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