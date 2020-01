Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2019 yılında il genelinde 9 bin 353’ü yangın, 7 bin 474’ü arama kurtarma ve 278’i selsu baskını olmak üzere toplam 17 bin 300 olaya müdahale etti.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Bursa’da toplam 558 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 758 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 12 bin 996 olaya müdahale ederken, bu sayı 2019 yılında 17 bin 300’e çıktı.

Günde 47 olay

Bünyesindeki 112 itfaiye aracının yanında 64 gönüllü istasyonda 50 traktör tankeri ve 12 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2019 yılında 9 bin 353 yangın, 7 bin 474 arama kurtarma, 278 selsu baskını ve 195'i de farklı olaylara müdahale etti. Yine 2019 yılında 139 bin 59 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 2 bin 998 yangın denetimi yapılarak rapor hazırlandı. Geçen yılın verileriyle günde en az 47 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil, can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 15 noktada 60 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde yaz sezonunda 249 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

Önce güvenlik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu sebeple itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale, gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz” dedi.

