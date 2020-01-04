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Yeni nesil akıl oyunlarıyla geleceğe hazırlanıyor

İHA

Çocuklarına yeni beceriler edindirmek ve sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli kurs ve atölye çalışmalarına götüren velilerin son gözdesi "zekâ ve akıl oyunları atölyeleri" oldu.

Yeni nesil akıl oyunlarıyla geleceğe hazırlanıyor

Çocuklarına yeni beceriler edindirmek ve sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli kurs ve atölye çalışmalarına götüren velilerin son gözdesi “zekâ ve akıl oyunları atölyeleri” oldu.
Teknolojinin yaşamın hemen her alanına hâkim olduğu çağımızda yeni neslin hayata bakışı farklılaştıkça, çocukları geleceğe hazırlamak için de farklı çabalar gündeme gelmeye başladı. Çocuklarını boş vakitlerinde kültürsanat ve spor içerikli atölyelere gönderen velilerin son gözdesi ise, “Zekâ ve akıl oyunları” atölyeleri oldu.
Aklın sınırlarını genişleterek, geleceğin yöneticileri olan çocuklara stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan bu atölyeler tüm ülkede yaygınlaşmaya başladı.
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik organize edilen atölye çalışmaları arasında akıl ve zekâ oyunları atölyesi de bulunuyor. 2014 yılından bu yana organize edilen atölye, Nilüferlilerden büyük ilgi görüyor. Cumartesi günleri Altınşehir Gençlik Merkezi’nde yapılan atölye çalışmasında çocuklara, uzman eğitmen eşliğinde kapla, yup, batık, swish basket, quoridor, dixit, abalone gibi çeşitli akılzekâ oyunları öğretiliyor.
Nilüfer Belediyesi akıl ve zekâ atölyesi eğitimcisi Gürcan Gürbudak, “Bu atölyede çocukların zihnî gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Atölyeye katılan çocuklar dikkat, konsantrasyon, mantık yönetme, uzamsal zekâ ve problem çözmeye yönelik oyunlar oynuyor. Çocukların dikkat ve konsantrasyonunda büyük artış oluyor. Problem çözme ve yorumlama kabiliyetleri gelişiyor. En az bir dönem atölyeye katılan çocukların okuldaki performanslarında kayda değer bir artış görülüyor. Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde yapılan araştırmada da bu oyunları oynayan çocukların performansında en az 13 puanlık bir artış gerçekleştiği gözlemleniyor” dedi.
Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çocukları ihtiyaç duyulan alanlarda eğiterek geleceğe hazırlamak istediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, akılzekâ oyunları atölyelerinin ardından Nilüfer’de kodlama atölyeleri açmayı hedeflediklerini söyledi. “Çağımızda insan hayatını sarmalayan teknolojinin dilini bilmek, dünyanın dilini bilmek demektir” diyen Başkan Erdem, önümüzdeki 25 yılda içerisinde kodlamanın olmadığı çok az meslek kalacağını vurgulayarak; “21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile Nilüfer’de yeni nesilleri geleceğe hazırlamak için kod atölyeleri kuracağız” dedi.

BURSA

04 Ocak 2020 Cumartesi

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