Yunus ekipleri yakaladı Her yerde aranıyordu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çok suçtan araması bulunan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Adam yaralama, hırsızlık PKK terör örgütü propagandası yapmaktan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 33 yaşındaki A.C'yi polisler her yerde arıyordu. Sinanbey Mahallesinde devriye gezen Yunus ekipleri söz konusu şahsı fark etti. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs sağlık kontrolün ardından karakola götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliye sevk edildilecek.

BURSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.