Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı arsa incelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı arsa incelendi

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobilin üretileceği saha, Bursa protokolü tarafından incelendi.

Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı arsa incelendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobilin üretileceği saha, Bursa protokolü tarafından incelendi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik’teki askeri alanda incelemelerde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, tahsis edilen arazinin boş olduğunu dile getirerek hiçbir ağacın kesilmeyeceğini söyledi.
Işık, "Bazı çevrelerin zeytin ağacı kesileceği iddiaları var. Tam tersi fabrikanın yapılacağı alan boş. Kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor. Plan düzenlemelerini ilgili bakanlıklar yürütecek. Çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz" dedi.

BURSA

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı alanda inceleme
YEREL HABERLER Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı alanda ...
Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak"
YEREL HABERLER Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa ...
14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"
YEREL HABERLER Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Yunus ekipleri yakaladı Her yerde aranıyordu
YEREL HABERLER Yunus ekipleri yakaladı Her yerde aranıyordu
Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti, pistler doldu
YEREL HABERLER Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti, pistler ...
Bursa Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı
"Yeniden Büyük Bursaspor" ile hedef 216 bin formadan 21.6 milyon liralık gelir
YEREL HABERLER "Yeniden Büyük Bursaspor" ile hedef 216 bin formadan ...
Başkan Alinur Aktaş'tan 'stadyum' açıklaması Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Stadyumdan 5 yıldır kira almadık. Kirasına karşılık loca satın alıyoruz" "Stadyum ile ilgili uygulamayı Bursa Büyükşehir Belediyesi yapmayacak, bunu yapacak olan Bursaspor yönetimidir. Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni fazlasıyla yapmış" "En büyük sıkıntı uzun ve orta vadede bakamamak. Hep kısa mesafede, senelik bakılıyor" "Stadyumu pazarlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi değil, Bursaspor yönetimidir"
YEREL HABERLER Başkan Alinur Aktaş'tan 'stadyum' açıklaması Bursa ...
UİB’in 2019 yılı ihracatı, 31 milyar 741 milyon dolar
YEREL HABERLER UİB’in 2019 yılı ihracatı, 31 milyar 741 milyon dolar
Yeni nesil akıl oyunlarıyla geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeni nesil akıl oyunlarıyla geleceğe hazırlanıyor
Milli takımın iki başarılı sporcusu İnegöl'de
YEREL HABERLER Milli takımın iki başarılı sporcusu İnegöl'de
Yeniden Büyük Bursaspor için 21.6 milyon liralık destek BTSO Başkanı İbrahim Burkay: "İş dünyamız, yerel yönetimler, esnaflarımız, akademik odalar ve taraftarımızın desteği ile 216 bin forma için 21.6 milyon liralık kaynak sağlayacağız" "Kulübümüzün kötü tezahürat nedeniyle her yıl yaklaşık 1 milyon TL ceza ödemek zorunda bırakılmasını ben Bursalıyım, ben Bursasporluyum diyen hiç kimsenin içine sindirebileceğine inanmıyorum" "Sağlanacak kaynakla altyapının yıllık masraflarını karşılayarak yeni yıldızları Türk Futbolu'na kazandıracağız" "Yardımlar ve bağışlara bağımlı hale gelen kulübümüzün dernek statüsünden çıkarak şirket yapısına kavuşturulması şeffaf ve çağdaş bir yönetim anlayışı için büyük önem taşımaktadır" "Bizim tek hedefimiz ortak değerimiz olan Bursasporumuzu hak ettiği konuma ve yeniden Süper Lig’e döndürmek ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmaktır"
YEREL HABERLER Yeniden Büyük Bursaspor için 21.6 milyon liralık ...
Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz
Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor
YEREL HABERLER Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor
Minik öğrenciler afetleri yaşayarak öğrendi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler afetleri yaşayarak öğrendi
Orhangazi Kütüphanesi haftanın 7 günü hizmet verecek
YEREL HABERLER Orhangazi Kütüphanesi haftanın 7 günü hizmet verecek
Sahte diş hekimine suçüstü
YEREL HABERLER Sahte diş hekimine suçüstü
Prof. Dr. Yavuz: Aşırı ve bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yavuz: Aşırı ve bilinçsizce su tüketimi ...
Bursa Emniyeti kaçak sigara tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa Emniyeti kaçak sigara tacirlerine göz ...
Sahte dişçiye operasyon
YEREL HABERLER Sahte dişçiye operasyon
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Sosyal medyadan hakarette hat sahibi de sorumlu olacak Uzmanlara göre, Wi-fi şifresi kimseyle paylaşılmamalı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Sosyal ...
Yüzlerce yıllık oyaları köy köy gezip topluyor Mühendisin oya aşkı
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık oyaları köy köy gezip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X