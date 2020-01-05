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Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: "Kongre fuar merkezi olan tek ilçe olacağız"

İHA

Mudanya Belediyesi, Hasköy'de 11 bin metrekarelik alanda hayata geçireceği Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi ile kırsalın yeniden canlandırılması için önemli bir projeye imza atıyor.

Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: "Kongre fuar merkezi olan tek ilçe olacağız"

Mudanya Belediyesi, Hasköy’de 11 bin metrekarelik alanda hayata geçireceği Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi ile kırsalın yeniden canlandırılması için önemli bir projeye imza atıyor.
Zirai üretim ile kırsalın yeniden canlandırılması adına önemli bir projeyi daha yatırım planlamasına alan Mudanya Belediyesi, Hasköy'de 11 bin metrekare alanı fuar merkezi olarak projelendirdi. Özellikle tarım ve hayvancılığı destekleyecek, üreticinin ürünlerinin tüketiciyle buluşabilmesini sağlayacak olan Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi’nin projesi, Mudanya Belediyesinin teknik personeli tarafından hazırlandı. 2 bin 796 metrekare fuar alanına sahip olacak merkezde, 500 metrekare idari ofis, 400 metrekarelik alanda restoran ve kafeler, 450 metrekare yarı açık fuaye alanı, bin 130 metrekare alanda toplantı odaları, 350 metrekare teras bulunacak.

"Söz verdiğimiz gibi Mudanya’yı öz değerleriyle geleceğe taşıyoruz"
Mudanya’nın geleceği adına verdiği tüm sözleri yerine getirmek üzere çalıştıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İkinci dönemimizin en önemli yatırım projelerinden biri olan bu merkezimiz, bizim en büyük hedeflerimizden birini gerçekleştirmemizin de önünü açacak. Göreve geldiğimizde Mudanya sanayi kenti olamaz, Mudanya sahip olduğu değerleriyle turizm, eğitim ve tarım şehri olacak demiştik. Söz verdiğimiz gibi Mudanya’yı öz değerleriyle geleceğe taşıyoruz” dedi.

"Kongre fuar merkezi olan tek ilçe olacağız"
Projeye tarım maksatlı başladıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Ama sadece tarım değil, Bursa’nın ihtiyacı olan belki de kongre fuar merkezi olan tek ilçe olacağız. Tarım dahil giyim, kitap, doğal organik pazarların olduğu köylümüzün kendisini ifade ettiği kooperatifleşmeyle birlikte doğal tüketim pazarı olacak. Tabii beklentimizin üzerinde bir ilgi göreceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
Bursa'nın dört mevsimin yaşandığı çok ender görülen dünyanın en şanslı şehirlerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Ne yazık ki bugüne kadar şehri yönetenler bunun farkında olamamış. Bursa’nın güzelliği, tarihi yerleri, doğal güzellikleri tanıtılamadığı gibi turizmden de giderek payı azalmış. Mudanya var olan tarım ürünlerini koruyarak, geliştirerek üreticisine destek vermeli. Tabii ki bizim hedeflerimiz içerisinde olan turizmi de ön plana çıkarmak istiyoruz. Mudanyamızdaki bütün değerleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.
Mudanya'daki tüm kültürleri ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini belirten Türkyılmaz, "Bunlardan Taş Mektep restorasyonu hızlı bir şekilde devam ediyor. Milli antik kent ve milli arkeopark müzesi çalışmaları başladı. Birkaç yıl zarfında milli arkeopark müzesi de ortaya çıkınca ilçe çok farklı bir görünüme kavuşacaktır. Giritli Mahallesi açık hava müzesi projemiz var. Onunla ilgili de ilgili kurumlardan onay geldikten sonra çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. Mudanyamızın turizmden alacağı pay sadece Mudanya için değil, Bursa’nın ülke ekonomisi için de çok önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

BURSA

05 Ocak 2020 Pazar

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