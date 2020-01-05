Minik öğrenciler afetleri yaşayarak öğrendi

Gemlik Atatürk İlkokulu öğrencileri, afetler karşısında hazırlıklı olmayı yaşayarak öğrendi.

Afetler karşısında hazırlıklı olmak ve afeti yaşayarak öğrenmek amacıyla Türkiye'de ilk ve tek merkez olan Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret eden minik öğrenciler, deprem, yangın, sel,fırtına, çığ gibi afetleri simülasyon desteğiyle yaşadı. Doğal afetlerin beraberinde karbonmonoksit zehirlenmesi ve ilk yardım konularında da bilgi alan öğrenciler, deprem sarsma tablası simülasyon sistemi, 5 boyutlu deprem tanıtım sinema salonu, enkaz koridoru, duman simülasyon sistemi, fırtına simülasyon odası, heyelan ve sel simülasyon odası, acil durum telefon ihbar simülasyonu deneyimlerini de yaşayarak afetler hakkında tecrübe kazandı.

BURSA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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