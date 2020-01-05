Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor

Önümüzdeki 30 yıl içinde AIDS, tüberküloz, trafik kazaları, anne ölümleri, intihar cinayetlerinin toplamından fazla insanın, sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybetme riskinin bulunduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu ve tedavi için doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada her yıl 5 milyondan fazla kişinin sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Türkiye’de sigara içen 17 milyon kişiden her yıl 100 bin kişi, yani günde 250’den fazla insanımız hayatını kaybediyor. Sigara içmek ciddi bir bağımlılık oluştururken, birçok kronik hastalığa da sebep oluyor. Sigara üst solunum yolları enfeksiyonları, kronik faranjit, laranjit, tekrarlayan enfeksiyonlar, ses teli modülleri, tekrarlayan bronşitler, zatürre, verem riski, kronik bronşit, amfizem, akciğer ve nefes borusu başta olmak üzere kansere yakalanma riskini arttırıyor” dedi.

Sigara içenlerde kanser riskinin ciddi oranda arttığını kaydeden Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Sigara kullanıcılarında akciğer kanseri riski 1322 kat, ağız kanseri 1330 kat, diş eti kanseri 514 kat, dil kanseri 433 kat, bademcik kanseri 711 kat, gırtlak kanseri 716 kat, yemek borusu kanseri 810 kat, mesane kanseri 35 kat, pankreas kanseri 2 kat, böbrek kanseri 5 kat, prostat kanseri 2 kat, rahim ağzı kanseri 17 kat ve kan kanseri 23 kat artıyor. Bu kanserler içinde ölümlerin yüzde onunun sebebi akciğer kanseridir” şeklinde konuştu.

Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 11 ile 18 yaş arasında olduğunu da ifade eden Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigara içmeye başlanmasında yaş, cinsiyet, ailenin büyüklüğü, aile yapısı, anne babanın sigara içimi gibi faktörlerin önemli etkenler olduğuna dikkat çekti.

Akciğer kanserine yakalanma riskinin sigara içim süresi ve miktarı ile arttığını, sigaranın bırakılması ile azaldığını ifade eden Uz. Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Kadınlar, erkeklerle aynı sayıda sigara içseler dahi akciğer kanserine yakalanma riskleri daha yüksektir. Sigaranın bırakılması bu riski önemli derecede azaltır” dedi.

BURSA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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