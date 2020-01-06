Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Can (27), inşaat halindeki binanın 14'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Can'ın yeni yılın ilk saatlerinde de intihar girişiminde bulunduğu ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.

'EKİPLER GELENE KADAR İNTİHAR ETTİ'

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 5'inci Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Kükürtlü Mahallesi'ndeki bir inşaatın 14'üncü katında bir kişinin dolaştığını gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Ahmet Can'ı yerde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YERE DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI

Ahmet Can'ın inşaatın 14'üncü katından atlama anı ise yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YENİ YILIN İLK SAATLERİNDE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Can, iddiaya göre yeni yılın ilk saatlerinde de intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Can'ı ikna ederek çıkmış olduğu inşaattan indirdi.



BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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