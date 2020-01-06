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Osmangazi Belediyesi personeline kort tenisi kursu

İHA

Osmangazi'de yaşayan herkesin spor yapması adına ilçenin dört bir tarafını spor tesisleri ile donatan Osmangazi Belediyesi, belediye personeli için kort tenisi kursu açtı.

Osmangazi Belediyesi personeline kort tenisi kursu

Osmangazi’de yaşayan herkesin spor yapması adına ilçenin dört bir tarafını spor tesisleri ile donatan Osmangazi Belediyesi, belediye personeli için kort tenisi kursu açtı.
‘Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller’ ideali ile sporun her branşında tesisler inşa eden Osmangazi Belediyesi, belediye personelini de spor yapmaya teşvik ediyor. Bursa’nın sporda marka kent olmasında büyük pay sahibi olan Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi’nde düzenlenen kort tenisi kursuna belediye personelinin ilgisi büyük oldu. Tecrübeli antrenörler eşliğinde haftanın 2 günü gerçekleştirilen kursta, belediye personeli hem tenis sporunun inceliklerini öğreniyor, hem de keyifli dakikalar geçiriyor.
Kort tenisi kursunun kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini ifade eden belediye personeli, bugüne kadar yapma imkanı bulamadıkları tenis sporu ile belediyenin açtığı kurs sayesinde tanışmış olduklarını ifade etti.

BURSA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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