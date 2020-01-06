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İnegöl’de ateş yakana 392 TL para cezası

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipler ateş yakan şahıslara 392 TL idarî para cezası kesiyor.

İnegöl’de ateş yakana 392 TL para cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipler ateş yakan şahıslara 392 TL idarî para cezası kesiyor.
İnegöl'de kış aylarında sıkça yaşanan park ve bahçelerde ateş yakma sebebiyle bir çok vatandaş başta polis, jandarma ve zabıta ekiplerine yoğun derece şikayette bulundu. Bunun üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekipler özellikle parklarda ateş yakanlar hakkında yasal işlem başlattı. Dün gece başlayan uygulamada ateş yakan şahıslar hakkında 392 TL para cezası kesildi. Cezalar ateş başında bulunan herkese tek tek yazılıyor. Gece yapılan denetimlerde toplam 3 kişiye 1176 TL para cezası kesildi. Yaşları küçük olan çocuklar ise ailelerine teslim edilerek idari para cezası kesileceği öğrenildi. İnegöl'de bu ateşler yüzünden bir çok park ve bahçedeki oyun alanları zarar görmüştü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bunlara sosyal medya hesabından tepki göstermişti. En son Alanyurt Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir parkta ateş yakılmış, kamelyalar zarar görülmüştü.

BURSA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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