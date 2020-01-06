Bursa- Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 TIR yolda kaldı. TIR'lar nedeniyle BursaAnkara yolu, 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

İnegöl ilçesi BursaAnkara karayolu Mezitler mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar, yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kayganlaşan yolda 2 TIR'ın mahsur kalmasıyla 2 şerit kapandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından TIR´lardan biri kaldırılırken, yol tek şeritten kontrolllü olarak trafiğe açıldı. Diğer TIR'ı yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, karayolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda önlem alan trafik ekipleri, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ilçe girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları geri çevirerek karayoluna girişlerine izin vermedi.



BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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