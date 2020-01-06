Göz tansiyonu görme kaybına sebep oluyor

Glokomun merkezi görme alanının daralmasına yol açan göz tansiyonu anlamına gelen bir göz hastalığı olduğunu ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, geç kalındığında ise hastalığın görme kaybına sebep olabileceğini söyledi.

Gözümüzün içindeki basıncın yükselmesi ve göz sinirlerinin tahribatı olarak tanımlanan glokomun hastalarda görme alanında hasara sebep olabileceğini ve bunun körlüğe kadar gidebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Bir göz hastalığı olan glokom için ailesel faktörler de önemlidir. Ailesinde glokom hastalığı olan kişiler mutlaka en az 6 ayda bir genel göz muayenesi yaptırması gerekir. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastaları da risk altındadır. Bu hastaların hastalığa yakalanma riski fazladır. Glokom fazla ilerlememiş ise ve göz tansiyonu değerinin üst sınırlarında olmadığı takdirde ilaçla tedavisi mümkündür. İlaçlar genellikle damla şeklindedir. İlaçla glokom tedavi edilebiliyorsa hasta yaşamı süresince ilaç kullanmaya devam edebilir. İlaçla tedavi edilemeyen bir sürece girildiyse cerrahi yöntemlere başvurulur" dedi.

Op. Dr. Şermin İpçioğlu, glokom hastalığının önemli bir göz hastalığı olduğunu, erken teşhisin çok önemli olduğunu ve glokomun körlüğe kadar gidebileceğini, bundan dolayı mutlaka rutin kontrollerin ve yılda bir kez detaylı göz muayenesinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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