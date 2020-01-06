TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında

- 7Days EuroCup´ta ilk kez Son 16 Turu´na yükselme başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, yarın akşam ilk randevusuna Unicaja Malaga karşısında çıkacak. Temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle kazanarak yeni serüvenine mutlu bir başlangıç yapmak istiyor.
ING Basketbol Süper Ligi´nde zirve yolculuğunu sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa´da da yeni bir viraja giriyor. 7Days EuroCup´ta B Grubu´nu üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez bu kupada üst tur sevinci yaşayan mavi yeşilliler, Son 16 Turu´nda ilk maçına yarın çıkacak. H Grubu´nda yer alan TOFAŞ, saat 20.00´de İspanya temsilcisi Unicaja Malaga´yı ağırlayacak. Grubun diğer karşılaşması ise 8 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.45´te Joventut Badalona ile BC Andorra arasında oynanacak.
BİLETLERE İLGİ YÜKSEK
TOFAŞ Basketbol Takımı´nın bu kritik randevusunda, kulüp taraftar desteğini bekliyor. Daha önceki karşılaşmalarda Bursalılar, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nu doldururken; TOFAŞ için, bu maçta verilecek destek, Avrupa´da emin adımlarla yoluna devam etmesi için kritik önem taşıyor. Karşılaşmanın da biletlerine Bursalılar tarafından yoğun ilgi gösterildiği öğrenilirken, kalan biletlerin de satışı yarın da devam edecek.
MALAGA, GALATASARAY´IN GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI
Bu sezon Avrupa serüvenine B Grubu´nda başlayan TOFAŞ, 5´er galibiyet ve mağlubiyetle üst tur biletini aldı. Umana Reyer Venezia ve Partizan´ın arkasından grubu üçüncü sırada tamamlayan mavi yeşilliler, evinde oynadığı 5 maçtan 4´ünü de kazanmasını bildi. İspanya Ligi´nde altıncı sırada bulunan Unicaja Malaga ise, D Grubu´nda Avrupa serüvenine başladı. Galatasaray Doğa Sigorta´nın da yer aldığı grubu 7 galibiyetle lider tamamlayan İspanyol ekip, sarı kırmızılıları evinde 88-83 yenerken; İstanbul´da oynanan maçı 91-80 kaybetmişti.
TOFAŞ - Unicaja Malaga maçının bilet fiyatları ise şöyle;
VIP 1 100.00 TL
VIP 2 80.00 TL
Çekme Tribün 80.00 TL
Normal Tribün 30.00 TL
Köşe Tribünler (203-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322) 25.00 TL
Pota Arkası (205-206-215-309-310-323) 23.00 TL
Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) 20.00 TL
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