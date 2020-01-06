Atkinson Nilüfer Belediyespor’da

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nilüfer Belediyespor, Güney Kore Ligi’nden ABD’li voleybolcu Sherridan Atkinson’ı transfer etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Bursa’nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yeni transferlerle güçleniyor. Nilüfer Belediyespor’un yeni transferi ABD’li pasör çaprazı Sherridan Atkinson oldu. Azerî voleybolcu Katerina Zhidkova ile yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor yönetimi Sherridan Atkinson ile sözleşme imzaladı. 23 yaşında ve 1,96 cm boyunda olan ABD’li Sherridan Atkinson, pasör çaprazı mevkiinde oynayacak. Geçen sezon Galatasaray HDİ Sigorta Kadın Takımı’nda forması giyen Atkinson, 20192020 sezonunun ilk yarısında Güney Kore Ligi’nde Korea Expressway Corporation takımında oynadı. Sherridan Atkinson Amerika Birleşik Devletleri'nde kolej sporcularına verilen Academic AllBig Ten ödülünün de sahibi.

BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.