'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı

'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası kapsamında bağış yapılacak banka hesap numaraları açıklandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#YenidenBüyükBursaspor için başlattığımız kampanyamıza ilk bağışı gerçekleştirdim. YeşilBeyaz sevgisini yüreğinde taşıyan herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
1 forma bedelinin 100 TL olarak açıklandığı kampanyada hesap numaraları da açıklandı. Buna göre kampanya kapsamındaki hesap numaraları şöyle:
TL Hesabı: 2047001963165001
IBAN: TR 5500 0100 2047 0019 6316 5001
Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047
Dolar Hesabı: 2047001963165002
IBAN: TR 2800 0100 2047 0019 6316 5002
Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047
Euro Hesabı: 2047001963165003
IBAN: TR 9800 0100 2047 0019 6316 5003
Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047
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