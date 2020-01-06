Akıllı duraklar vatandaşların hizmetine sunuldu

Yenişehir'de vatandaşların araç bekleme sürelerini rahat geçirmeleri için ilçenin 5 farklı noktasına akıllı duraklar yapıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Yeni Hastane, Heykel Meydanı, Yeni Mahalle, Akçeşme İlkokulu ve Atakent Sitesi bekleme durakları yenilenerek yerlerine akıllı duraklar yerleştirildi. 18 metrekare kullanım alanına sahip akıllı duraklarda, otomatik kapı, ısıtma ve soğutma sistemli klima, kitaplık, engelli vatandaşlarımızın akülü araçları için ücretsiz şarj, cep telefonları ve tabletler için ücretsiz şarj, televizyon ve güvenlik kamerası yer aldığını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında titiz çalışma yürüten ve büyük emekleri bulunan HAY PARK yetkilisi Hakan Emre’ye teşekkür plaketi takdim etti. 5 Farklı noktada hizmete açılan ve 4 noktada daha montaj çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden yetkililer, ilçeye modern bir çehre kazanması ve vatandaşlarımızın konforu için farklı projelerin hayata geçirileceğini bildirdiler.

BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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