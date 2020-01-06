Başsavcı Şen, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü teftiş etti

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bölge Adliye Mahkemesi binasına taşınan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler'den bilgi aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü teftiş etti. Merinos'ta bulunan eski Bölge Adliye Mahkemesi binasına taşınan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün fiziki şartları hakkında incelemelerde bulunan Başsavcı Gökhan Şen, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler'den denetim süreçleri hakkında bilgi aldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün suça karışmış kişilerin suç işlemelerine sebep olan davranışlarının tespiti ile şüpheli, sanık veya hükümlülerin toplum içerisinde denetim ve takibinin yapılmasında büyük bir rol üstlendiğine işaret eden Başsavcı Gökhan Şen, “Aynı zamanda Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen hükümlülerden dezavantajlı duruma düşenlerin toplum içinde takibi yapılmakta, madde bağımlılığı olan kişiler kurtarılmaktadır. Mağdurların karşılaştıkları zararın giderilmesi ve mağdurlara yönelik verilebilecek zararların önceden engellenebilmesine yönelik çalışmalar yürüterek, toplumsal hayatının düzeninin sağlanmasına katkı sunmaktadır” dedi.

Aynı zamanda okul, cami boyama gibi sosyal sorumluluk projelerine bu şekilde imkan sağlandığını belirten Başsavcı Şen, “BUTGEM ile ortaklaşa yapılan boyacılık kursunda eski hükümlülere meslek edindirilirken, aynı zamanda kursiyerler tarafından kamu kurumları ücretsiz olarak boyanıyor. Kursiyerler İLO destekli bu kursta günlük 35 TL cep harçlığı alıyor. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere MESYEB tarafından uluslararası geçerli sertifika veriliyor” dedi.

BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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