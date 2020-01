Altıparmak Meydanı'nda 'güvenlik' düzenlemesi

Altıparmak’taki eski SGK binalarının kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin BTSO işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında yamaca yapılan yapay şelale, güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eski SGK binalarının kaldırılmasının ardından ortaya çıkan alanın kente kazandırılması için 2012 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliğine gitmiş ve bölgeye bir meydan kazandırılmıştı. Proje kapsamında meydana dikilen yüzen taşlar heykelinin arkasında kalan yamaca da estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla yapay şelale yapılmıştı. Ancak yapay şelalenin çelik konstrüksiyon kısımları, dış etkenler ve iklimsel şartlar nedeniyle yıpranmaya başlayınca, can ve mal kaybına yönelik risk oluşturmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede, şelalenin iskeletini oluşturan çelik konstrüksiyonda yer yer çürüme ve kopmaların meydana geldiği ve her an çökme riski bulunduğu tespit etti.

Şelale kaldırıldı

Bölgede yaya trafiğinin yoğun olması sebebiyle hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir can ve mal kaybına yol açılmaması için yapay şelaleyi sökmeye başladı. Çalışma ‘yüzen taşlar’ heykelini kapsamazken, çelik konstrüksiyonun kaldırılmasının ardından ortaya çıkan doğal doku, peyzaj çalışmaları ve aydınlatma ile yeniden bölgeye değer katan bir meydana dönüşecek.

Spekülasyonlar yersiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konunun bazı yayın organları ve sosyal medyada, ‘yüzen taşlar heykeline yeniden para harcanıyor’ şeklinde yer almasının tamamen spekülatif olduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak kendi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Aktaş, “Heykele herhangi bir müdahale yapılmamaktadır. Ekiplerimiz meydan düzenlemesi kapsamında şelalenin tehlikeli kısımlarının yıkımlarını yaparak doğal dokuyu ortaya çıkaracak çalışmaları tamamladıktan sonra aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını da hayata geçirecek, ardından Altıparmak Meydanı yüzen taşlar heykeli ile birlikte halkımızın kullanımına tekrar açılacaktır” dedi.

BURSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.