Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu kullanmak için satın almak veya bulundurmak suçundan 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden bir miktar metamfetamin ve ectasy çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Y., Ö.A., İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 21 çıkı paketlenmiş 101 gram metamfetamin, 80 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 16 adet ectasy hap, bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 17 şüpheliden 11'i hakkında uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, Ö.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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