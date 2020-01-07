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Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü yeni yıla hızlı başladı 30 ülkeden 300’ü aşkın yabancı alıcı ...

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projeleri yeni yıla hızla başladı. İki URGE projesinin ortaklaşa düzenlediği alım heyeti organizasyonunda 30 ülkeden 300'ü aşkın yabancı alıcı Bursa'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü yeni yıla hızlı başladı 30 ülkeden 300’ü aşkın yabancı alıcı Bursa’ya geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projeleri yeni yıla hızla başladı. İki URGE projesinin ortaklaşa düzenlediği alım heyeti organizasyonunda 30 ülkeden 300’ü aşkın yabancı alıcı Bursa’da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
BTSO, URGE projeleri kapsamında düzenlediği alım heyeti faaliyetleriyle dünyanın önde gelen firma temsilcilerini üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki iki ayrı URGE projesinin ortaklaşa düzenlediği alım heyeti organizasyonuna aralarında Rusya, Sırbistan, Irak, Özbekistan, İngiltere ve Libya gibi ülkelerin de yer aldığı toplam 30 ülkeden 300’ü aşkın yabancı alıcı katıldı. Junioshow Fuarı ile eş zamanlı olarak Bursa’da bir otelde düzenlenen programda yabancı alıcılar, proje üyesi 70’ten fazla firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dokuzuncu alım heyeti
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO olarak yeni yılla beraber URGE projelerinin sayısını 27’ye yükselttiklerini söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün iki farklı URGE projesi çıkartan tek sektör olduğunu ifade eden İsmail Kuş, “Projelerimiz kapsamında yeni yıldaki ilk, toplamda ise 9. alım heyetimizi düzenliyoruz. Geçmiş dönemde yüzde 140’lara ulaşan ihracat artışları yakalayan sektörümüz, bu performansını artırarak devam edecektir. Etkinliğimize katılan firmalarımızın memnuniyeti üst düzeyde. Biz ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ anlayışı doğrultusunda sektörümüze elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

"Yeni yıla güzel bir başlangıç yaptık"
Gülbebe Tekstil sahibi Mustafa Gürses, etkinliğe katılan yabancı müşterilerin potansiyelinden son derece memnun olduklarını belirterek, “Bizim Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’da halihazırda ihracat yaptığımız firmalar var. Bugünkü etkinlikte Özbekistan, Tataristan, İngiltere ve Umman’dan yeni müşterilerle işbirliği imkanlarını değerlendirme şansımız oldu. Bu etkinlik 2020 yılı için güzel bir başlangıç yapmamıza vesile oldu” dedi.
Varol Kids Satış Pazarlama Müdürü Muhammed Ali Varol, organizasyonun şimdiye kadar yapılan alım heyetleri arasında en iyilerinden biri olduğunu kaydetti. Varol, “Alım heyetine talep ettiğimiz isimler de davet edilmiş. Gayet yoğun geçiyor. Çok başarılı bir etkinlik” dedi.

“Yabancı müşteriler iyi seçilmiş"
Bebekevi Firması Genel Müdürü Serkan Çetintaş, yabancı alıcıların iyi seçildiğini söyledi. Kendi bölgelerinde önde gelen müşterilerin Bursa’ya davet edildiğini vurgulayan Çetintaş BTSO’ya teşekkür etti. Fatihim Tekstil Firma Yetkilisi İsmail Çolak, alım heyeti etkinliğinin her geçen yıl daha iyiye gittiğini belirterek, URGE projesinde yapılan çalışmaların karşılığını aldıklarını vurguladı.

Yabancı alıcılar memnun kaldı
Özbekistan’dan etkinliğe katılan Ahad Ahmetov, Bursalı firmalara işbirliği ve ortaklık tekliflerini ilettiklerini söyledi. Bursa’da çok kaliteli ürünler olduğunu belirten Ahmetov, “Bebe ve çocuk giyimi üzerine mağaza zincirimiz var. Özbekistan’da sektörde büyük bir boşluk var şu anda. Bu boşluğu Bursa, tecrübesiyle doldurabilir. Özbekistan pamuk ülkesi ve örme grubunda gelişmiş olsa da dokumada eksiklerimiz var. Bu konuda Bursa ile birbirimizi tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Pakistan’dan Bursa’ya gelen Ahsan Saeed ise, “Bursa’ya ilk kez geliyoruz. Genellikle Çin ile ticaret yapıyoruz ancak burada sektörde çok kaliteli ürünler olduğunu öğrendik. Gerek kalite gerekse de fiyat açısından Bursalı firmaların ürünleri uluslararası markette rekabet edebilecek düzeyde. Bursa ile ticaretimizi artırmak istiyoruz” dedi.
Alım heyetine katılan yabancı alıcılar 811 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan yılın ilk fuarı Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nı da ziyaret ederek, iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

BURSA

07 Ocak 2020 Salı

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