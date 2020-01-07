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Bursa turizmine ‘DossoDossi’ dopingi

İHA

Yılda iki kez düzenlenen ve onlarca ülkeden yüzlerce tekstil ürünü alıcısını aynı platformda buluşturan DossoDossi Fashion Show, 8 yıl aradan sonra Bursa'da yeniden sektör profesyonellerini ağırlamaya başladı. 710 Aralık tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) organize edilen etkinliği gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş ile tatili birleştiren ve yüzlerce markayı binlerce müşteriyle buluşturan fuarın Bursa'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bursa turizmine ‘DossoDossi’ dopingi

Yılda iki kez düzenlenen ve onlarca ülkeden yüzlerce tekstil ürünü alıcısını aynı platformda buluşturan DossoDossi Fashion Show, 8 yıl aradan sonra Bursa’da yeniden sektör profesyonellerini ağırlamaya başladı. 710 Aralık tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) organize edilen etkinliği gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş ile tatili birleştiren ve yüzlerce markayı binlerce müşteriyle buluşturan fuarın Bursa’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Alanında dünyada sayılı organizasyonlardan biri olarak kabul edilen DossoDossiFashion Show, Merinos AKKM Fuaye Salonu’nda ziyaretçi ağırlamaya başladı. Konaklaması Uludağ’da olan, iş görüşmeleri de kongre merkezinde yapılan etkinliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gezdi. Başkan Aktaş’a, fuar alanındaki incelemesinde DossoDossi’nin kurucusu Hikmet Eraslan da eşlik etti.
100 farklı marka aynı platformda
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, DossoDossi nedeniyle 30 ülkeden yaklaşık 6 bin kişinin Uludağ’da konakladığını ifade etti. Etkinliğin ticari ilişkileri sağlamanın yanında şehrin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, “DossoDossi, ilk organizasyonunu Ocak 2012’de gerçekleştirmişti.8 yıl aradan sonra yeniden Bursa’dalar. Buradaki organizasyon; sadece Uludağ ile sınırlı kalmıyor, şehir merkezine de taşınıyor. Merinos AKKM’de yaklaşık 100 farklı marka, kurulan stantlarda 2020 ilkbaharyaz kreasyonlarını gelen özel alım heyetleriyle paylaşıyor. Tarihi mekânlara düzenlenecek turlar ile misafirlere şehrimizi de tanıtacaklar.Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Gelecek sene daha da büyüyecek
DossoDossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ise Antalya’da gerçekleştirdikleri etkinlikle şehrin tanıtımına, adının moda ile anılmasına büyük katkı sağladıklarını ifade etti. Fuarı Bursa’ya taşıyarakturizmde doping etkisi oluşturmak istediklerini vurgulayan Eraslan, “Gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür ediyorum. Uludağ ve Bursa’ya sağlanacak artı değer nedeniyle her türlü kolaylığın sağlanacağını taahhüt etti. Bu güven nedeniyle buradayız” diye konuştu. DossoDossi’nin her etkinliğinde 4060 milyon dolar arası işlem hacminin gerçekleştiğini hatırlatan Eraslan, “Türkiye’nin alanında lider organizasyonuyuz. Hem satış portöyü hem de müşteri kitlesi ile eşsiz konuma sahibiz. Bu organizasyonu gelecek sene Bursa’da büyüterek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

BURSA

07 Ocak 2020 Salı

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