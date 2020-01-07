Kömür sobasında patlama oldu, çıkan yangın söndürüldü

BURSA´nın Karacabey ilçesinde, bir binada kömür sobasında meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Karacabey ilçesindeki Emirsultan Mahallesi´nde 4 katlı binanın 3´üncü katında bulunan Ferhat K.´ye ait evde kömür sobasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
BURSA
07 Ocak 2020 Salı
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