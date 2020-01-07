Kömür sobasında patlama oldu, çıkan yangın söndürüldü

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BURSA´nın Karacabey ilçesinde, bir binada kömür sobasında meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karacabey ilçesindeki Emirsultan Mahallesi´nde 4 katlı binanın 3´üncü katında bulunan Ferhat K.´ye ait evde kömür sobasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



BURSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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