İTSO’dan üyelerine hukukî danışmanlık hizmeti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerinin karşılaşabileceği hukukî anlaşmazlıkların çözümü için Hukuk Müşavirliği birimini açtı.

Üyelerine yönelik hizmet yelpâzesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İTSO’nun, odaya hâlihazırda üye olan ve yeni üye olacak işletmelerin ihtiyaç duyabileceği hukukî işlerde destek olmak maksadıyla Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku Uzmanı Av. Ali Cengiz Gültekin ile anlaşma yapıldı. Gültekin, İTSO Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İTSO olarak gerek kendi çalışmalarımızın gerekse odamız üyelerinin çalışmalarının güvenli ve başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. 130. yılımızda daha da kurumsal bir yapıya bürünmek için her gün kendimizi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada odamızca yürüttüğümüz çalışmalarda karşılaşabileceğimiz hukuki ihtilâfların çözümü noktasında Hukuk Müşavirliği birimimizi açmış bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku Uzmanı Av. Ali Cengiz Gültekin ile anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi hem odamızın hem de oda üyelerimizin ticari hayatta karşılaşabilecekleri hukukî meselelerde danışmanlık hizmeti verecektir. Başlattığımız hizmetin hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Pazartesi ve salı günleri tam gün, geri kalan günlerde ise randevu ile oda içerisinde kurulan Hukuk Müşavirliği biriminde hizmet verecek olan Av. Ali Cengiz Gültekin, İTSO üyelerine “şirketler hukuku danışmanlığı”, “şirket kuruluşu”, “icra ve iflas hukuku”, “alacak tahsili”, “tanıma ve tenfiz”, “fikrî ve sınâî mülkiyet hukuku”, “rekabet hukuku”, “marka ve patent tescili ve hukuku”, “bilişim hukuku”, “sözleşmeler hukuku”, “uluslararası ticaret hukuku”, “iş hukuku” alanlarında danışmanlık hizmeti verecek.

BURSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.