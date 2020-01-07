Başkan Kanar'dan Emniyet Müdürü Mithat Öztaş'a ziyaret

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş’ı ziyaret etti.

Başkan Kanar İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş’a hayırlı olsun dileğinde buldu. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Sizlerle birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayarak huzur ve güven ortamının daha ileri seviyelere çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Mithat Öztaş ise ilçede huzur ve düzeni temin ve, insanların can ve mal güvenliğini korumak için iş birliğiyle çalışmaların yürütülmesi gerektiğinin vurguladı.

BURSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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