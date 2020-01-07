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TOFAŞ - Unicaja Malaga: 84-82

DHA

SALON: Nilüfer TOFAŞ

SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Piotr Pastusiak (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Renaud Geller (Belçika)
TOFAŞ: Berk Uğurlu 11, DJ White 9, Tarık Phillip 17, Matt Lojeski 13, Devin Williams 15, Barış Ermiş 7, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 6, Muhaymin Mustafa 2
UNICAJA MALAGA: Jaime Fernandez 10, Axel Toupane 4, Dario Brizuela 9, Frank Elegar, Melvin Ejim 16, Deon Thompson 20, Alberto Diaz 5, Adam Waczynski 8, Ruben Guerrero 2, Volodymyr Gerun 8
1'İNCİ PERİYOT: 26-22
İLK YARI: 48-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-63
5 FAUL: 28.41 Dario Brizuela (Unicaja Malaga)7Days EuroCup TOP 16 Turu'nda H Grubu'ndaki ilk maçına çıkan TOFAŞ, İspanyol ekip Unicaja Malaga'yı son anlara doğru oldukça zorlanmasına karşın 84-82 mağlup etmeyi başardı ve gruba galibiyetle başladı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP 16 Turu H Grubu´nda ilk hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga´yı konuk etti.
Karşılaşmaya konuk ekip Dario Brizuela´nın dış atış isabetiyle başlarken, 8-0´lık seri yakalayan TOFAŞ skoru 8-3´e getirdi. Zorlu randevunun ilk periyodunda organize hücum eden TOFAŞ, Tarık Phillip ve Devin Williams ile etkili olurken, bu bölümü ev sahibi ekip 26-22 önde tamamladı. İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken, üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. 17´nci dakika 40-40´lık eşitlikle geçilirken, devredeki son dakikada DJ White ve Devin Williams´ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 48-44´lük skor avantajıyla girdi.
Dönüşte özellikle savunmada daha sert bir görüntü çizen temsilcimiz, İspanyol rakibine kolay atış şansı tanımadı. 21´inci dakikada Matt Lojeski´nin dış atış isabetiyle fark da 7´ye çıktı: 51-44. Direnç gösteren Unicaja Malaga ise, Jaime Fernandez ve Deon Thompson´ın üst üste üçlükleriyle farkı bire indirdi ve daha sonrasında Thompson, bu kez orta mesafe basketiyle takımını öne geçirdi: 57-58. Periyodun son 3 dakikasına girilirken; savunmasında bir kez daha iyi organize olan TOFAŞ, hücumda da aksamayınca kader periyoduna 71-63 önde başladı.
Son periyodun başında TOFAŞ, Devin Williams´ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 73-63. 34´üncü dakikaya girerken Berk Uğurlu´nun basketiyle skoru 81-70´e getiren ev sahibi ekip, maçın geride kalan bölümlerinde oldukça kötü bir hücum performansı sergiledi. TOFAŞ, 5 buçuk dakika boyunca sayı bulamazken, İspanyol ekip üst üste bulduğu sayılarla oyuna dengeyi getirdi ve bitime son 44 saniye kala Deon Thompson´ın basketiyle 81-82 öne geçti. Uzun bir süre sonra Berk Uğurlu´nun basketiyle TOFAŞ bitime 23 saniye kala skoru 83-82´ye getirdi. Maçın son hücumunu Unicaja Malaga değerlendiremezken, potasını iyi savunan TOFAŞ, kazandığı serbest atışta da başarı sağladı ve parkeden 84-82 galip ayrıldı.
Gruptaki ilk maçında ilk galibiyetini alan TOFAŞ, ilk kez mücadele ettiği 7Days EuroCup Son 16 Turu´na iyi başladı.

BURSA

07 Ocak 2020 Salı

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