Bursalı dağcı, -45 derecede Avrupa’nın zirvesine tırmandı

Bursalı dağcı Ömür İnce, Rusya’da bulunan ve Avrupa’nın en yüksek noktalarından biri olan buzullarla kaplı Elbruz Dağı’na tırmandı.

Bursa Görükle Dağcılık Kulübü üyesi 39 yaşındaki Ömür İnce, 31 Aralık 4 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği solo tırmanışta 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başardı. Eksi 45 derecede gerçekleşen tırmanışta 4 bin 200 metreden 5 bin 642 metre yüksekliğe 8 saatte çıkan İnce, yüzünde ve dudakların soğuk ısırığı denilen yanıklar meydana geldi.

Havanın bozulmasıyla birlikte Rus dağcılarının yarı yoldan geri döndüklerini belirten İnce, kamp alanına geldiğinde Rus dağcıların geri dönemeyeceğini ve öldüğünü düşündüklerini söyledi.

Rusya Dağcılık Federasyonu Ömür ince’ye başarı belgesi verdi.

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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