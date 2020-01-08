Uludağ’daki aç hayvanların imdadına Osmangazi yetişti Başkan Dündar, karda aç kalan köpekleri elleriyle besledi Uludağ’daki hayvanlar kışı tok geçirecek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ’da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekleri elleriyle besledi. Dündar, köpeklerin aç kalmaması için yol kenarlarına kuru mama bıraktı.

Uludağ’da birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışından en fazla etkilenen sahipsiz hayvanlar oldu. Kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yetişti. Hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmalarına kayıtsız kalmayan Başkan Dündar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Uludağ’a çıkarak yol boyunca gördüğü köpekleri kuru mama ile besledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sahipsiz hayvanların aç kalmalarını önlemek için, kar yerden kalkana kadar yiyecek dağıtmaya devam edecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa’nın en güzel ve modern barınağı olarak gösterilen Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne sahip olduklarını hatırlatarak, “Bu barınağımızda hayvanların bakım ve tedavilerini yaparak sağlıklı hale getiriyoruz. Ekiplerimiz kış aylarının başlamasıyla birlikte Uludağ bölgesinde yaptıkları çalışma ile zorlu kış şartlarında hayatını sürdüremeyecek durumda olan yaşlı, hasta ve yavru olmak üzere toplam 163 hayvanı toplayarak barınağa götürdü. Bu hayvanlar sağlığına kavuşturuldu. Bazıları sahiplendirildi. Diğerleri ise kış aylarının bitmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak. Yoğun kar yağışından dolayı beyaza bürünen Uludağ’da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara kuru mama bıraktık. Hayvanların kış aylarını tok geçirmeleri için ekiplerimiz düzenli olarak yiyecek bırakmaya devam edecek” dedi.

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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