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Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor

DHA

BURSA'da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Nisa Mert'in (2) beyninde tümör olduğu belirlendi. Minik Nisa'nın eski sağlığına kavuşabilmesi için ışın tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirten baba Olcay Mert (32), "3 ay sonrasına gün veren hastaneler var. Bizim için süre o kadar kısıtlı ki, şu an telefon gelse hemen kızımı götürmem gerekiyor. Bu hızla büyümeye devam ederse, tümör hızla gelişip kalbini durdurmasına neden olalbilir" dedi.

BURSA'da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Nisa Mert'in (2) beyninde tümör olduğu belirlendi. Minik Nisa'nın eski sağlığına kavuşabilmesi için ışın tedavisine ihtiyaç duyulduğunu belirten baba Olcay Mert (32), "3 ay sonrasına gün veren hastaneler var. Bizim için süre o kadar kısıtlı ki, şu an telefon gelse hemen kızımı götürmem gerekiyor. Bu hızla büyümeye devam ederse, tümör hızla gelişip kalbini durdurmasına neden olalbilir" dedi.
Bursa'da, 6 ay önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Nisa Mert, hastanede tahlil yapıldıktan sonra gözetim altına alındı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin devam etmesi üzerine detaylı tahlili yapılan minik Nisa'nın beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra ameliyat olan minik Nisa, eski sağlığına kavuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kemoterapi tedavisi gören minik Nisa'nın beynindeki tümör, kemoterapi sürecinde tekrar arttı. Eski doktorlarıyla irtibata geçen baba Olcay Mert, kızının kesin tedavi yönteminin ışın tedavisi olduğunu öğrendi.
'HASTANELER 3 AY SONRA TEDAVİ GÜNÜ VERİYOR'
Kızının eski sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce ışın tedavisine başlanması gerektiğini söyleyen baba Olcay Mert, "Kemoterapi bizim işimize yaramıyor. Kemoterapiye dirençli bir tümör bu. Tümörün zamanında büyüdüğü söylenseydi tedavinin farklı yollarını arardık. Bize tümörün küçüldüğü söylendi, biz de o yüzden bir şey yapamadık. Tümör tamamen beynini kaplayınca biz tekrar eski doktorlarımızla görüştük. Onkoloji doktoları ışın tedavisine başlanması gerektiğini söyledi. Tümör beyin sapına gelmiş ve omur iliğine yerleşmiş. Hızla ilerleme kaydediyor. Çok acil olarak ışın tedavisine başlamamız gerekiyor. Çok hastane dolaştım ama kimse erkenden kabul etmedi. 3 ay sonrasına gün veren hastaneler var. Bizim için süre o kadar kısıtlı ki şu an telefon gelse hemen kızımı götürmem gerekiyor. Bu hızla büyümeye devam ederse, tümör hızla gelişip kalbini durdurmasına neden oluyormuş. Kemoterapi bize fayda etmiyor. Işın tedavisi sadece o bölgeye uygulandığı için daha etkili" dedi.
KIZIM BANA 'ANNE' DİYEMİYOR
Sosyal medya üzerinden yetkililere seslenen anne Sibel Mert (29) ise" Yoğun bakıma umutla girdim. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Kızımın 'Anneciğim' diyen sesini duymak için yoğun bakıma girdim ama duyamadım. Gözleri açık ama tepkisiz bir şekilde uyuyor. Ellerini, kollarını oynatamıyor. Bana 'Anneciğim' diyemiyor ama ben gözlerinden anlıyorum. 27 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra çıkardık, yanıma aldım. Tümör hızla vücuduna yayılmaya başlıyor. Bir ses, bir el istiyorum. Nisa'mın çıkmayan sesine ses olun. Kızıma umut vermiyorlar. Mucize diyorlar. Yalvarıyorum, kızımın mucizesi olun. Kızımın eli, ayağı olun. Onun sesini duyun. Bizi duyun. Bazı hastaneler bizi kabul etmiyor. Ama siz bizi duyun ne olur" ifadelerini kullandı.

BURSA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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