Bursa´da `Seri yargılama usulü´nde ilk karar alkollü sürücüye çıktı

ADALET Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yaptığı çalışmalardan biri olan, 'Seri Yargılama Usulü' uygulaması, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Seri Muhakeme (Yargılama) usulüyle görülen davada, alkollü araç kullanan Ensari Çelik (38), yarı oranda teklif edilen cezayı kabul edince, aynı gün Bursa 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´ne dosya üzerinden yargılaması yapılarak bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bursa'da seri yargılamanın önünü açmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla yeni açılan Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, ilk davasını gördü. Bursa Adliyesi´nde uygulamayla ilgili görevlendirilen 4 savcıdan biri olan Bursa Cumhuriyet Metin Ünal tarafından alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan Ensari Çelik, (38), verilecek 4 ay hapis cezasını iki aya indirebileceği katip tarafından söylenerek adliyeye davet edildi.

SANIĞA UYGULAMA ANLATILDI

Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal adına iletilen daveti kabul eden sanık Ensari Çelik'e, hakkında 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma yürütüldüğü, seri muhakeme usulü kapsamındaki suçtan dolayı seri yargılanmayı kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı. Teklifi, avukatı eşliğinde kabul eden Çelik'e, bu aşamadan sonra kendisinde saptanan alkol miktarı göz önünde bulundurularak alacağı cezanın takdiren 4 ay hapis cezası olacağı aktarıldı.

CEZASI YARIYA İNDİ

Cezada yarı oranda indirim yapılarak 2 ay hapis cezası verilmesi, bunun da 60 gün karşılığı bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesi teklifini kabul eden Ensari Çelik, görevlendirilen 2 mahkemeden Bursa 4´cü Asliye Ceza Mahkemesi'ne, olayın karara bağlanması üzerine sevk edildi. Aynı gün içinde görevli mahkemeye giden Ensari Çelik, teklifi kabul ettiğini yinelediği hakimlik tarafından, bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.

'YARGIDA HIZLI SONUÇ ALINACAK'

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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