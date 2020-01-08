Bursa’da yılın ilk fuarı ‘Junioshow’ başladı 'Junioshow Fuarı' kapılarını açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı 200’e yakın firmanın katılımıyla başladı. 11 Ocak’a kadar devam edecek fuarda 60 ülkeden 1000'den fazla yabancı alıcı Bursalı firmalarla buluşacak.

Bursa’da yılın ilk fuar organizasyonu Junioshow, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açıldı. Fuar, dört ayrı salonda toplam 20 bin metrekare alanda düzenleniyor. Bursa başta olmak üzere İstanbul, Adana ve Gaziantep gibi illerden de katılımcıların olduğu fuarda ziyaretçiler 012 yaş arası ilkbaharyaz bebe çocuk giyim koleksiyonlarını görebilecekler. Tek tip özel dekor stantlarda 10 binden fazla modelin sergilendiği fuarı, BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 60 ülkeden 1000’den fazla yabancı alıcı ziyaret edecek.



Bursa fuarcılıkta marka kent haline geliyor

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak ve Bursa’yı dünyanın önde gelen fuar merkezlerinden biri yapma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı fuarcılık alanında da önemli bir noktaya taşıdıklarını anlatan İsmail Kuş, “BTSO olarak şehrimize kazandırdığımız en önemli fuar organizasyonlarından biri de Junioshow. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünü buluşturan Junioshow, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğümüz URGE projeleri ve diğer faaliyetlerimiz sayesinde Bursalı firmalarımız artık uluslararası rekabetin de en önemli oyuncuları arasında yer almaya başladı. 60 ülkeden 1000’i aşkın yabancı alıcının ziyaret edeceği yılın ilk fuarıyla da sektörümüz önemli başarılar elde etmeye devam edecek” diye konuştu.



Yeni Moda ve Trendlerde Bursa imzası var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye’nin tekstil sektöründeki en önemli dinamiği olan Bursa’nın bebeçocuk konfeksiyonu sektöründe de lider konumda bulunduğunu ifade etti. Sektörde moda ve trendlerin belirlenmesinde Bursa firmalarının önemli rolü olduğunu vurgulayan Canbolat, “Junioshow, firmalarımızın ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturmalarında çok önemli bir katkı sağlıyor. Bursa, bu tür organizasyonlar sayesinde katma değerli üretimdeki payını da artırıyor. BTSO’yu, BEKSİAD’ı ve TÜYAP’ı bu fuarı sektöre ve Bursa’ya kazandırdıkları için kutluyorum” dedi.



Nitelikli fuarlar Bursa'nın cazibesini artırıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi Bursa’da düzenlenen fuarın kentin cazibe merkezi kimliğini daha da güçlendirdiğini söyledi. Alinur Aktaş, kentteki tüm dinamiklerin Bursa ortak paydasında buluştuğunu ve Bursa’nın tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, “Bu örnek birlikteliğe katkı sağlayan ve böylesine önemli bir organizasyona imza atan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.



2020 yılında hedef 1 milyon ziyaretçi

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2019 yılında BTSO ile işbirliğinde Bursa’da düzenledikleri fuarlarda 800 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bu yıl bu rakamı 1 milyona taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yılın ilk fuar organizasyonu olan Junioshow’da da 60’ı aşkın ülkeden 1000’i aşkın yabancı firma temsilcisi Bursa’da sektörlerimizle bir araya geliyor. Uluslararası nitelikte gerçekleştirdiğimiz Junioshow Fuarı, sektör temsilcilerimizin ticaretine önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ivme kazandıracaktır. BTSO’ya ve BEKSİAD’a değerli işbirlikleri için teşekkür ediyorum.”

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, sektör olarak Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracata katkısını her geçen yıl daha da artırdığını söyledi. Junioshow’da 200 firmanın stant açtığını ve fuarda bebeçocuk giyiminde ilkbahar yaz kreasyonlarının sergilendiğini ifade eden Yıldız, “Bu fuarın da yeni ticari bağlantılara fırsat oluşturacağına inanıyoruz. Başta BTSO olmak üzere, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ’ye ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.



4. Junioshow Genç Tasarımcılar Yarışması ödülleri verildi

Konuşmaların ardından BTSO ve BEKSİAD tarafından, Ticaret Bakanlığı destekleriyle bu yıl 4.’sü düzenlenen Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. ‘Dünyayı Keşfediyorum, Oyunla Büyüyorum’ temasıyla düzenlenen yarışmada ‘01 Yaş Bebek Giysi Ürünleri’ ve ‘110 Yaş Çocuk Giysi Ürünleri’ kategorilerinde ödüle layık görülen genç tasarımcılara ödülleri Bursa protokolü tarafından verildi.



Junioshow Defilesi renkli görüntüler oluşturdu

Junioshow açılışı sonrası katılımcı firmaların fuara özel olarak hazırladıkları yeni koleksiyonlardan oluşan ‘Junio Fashion Show’ defilesi gerçekleştirildi. Firmaların 012 yaş grubu ilkbahar yaz koleksiyonları çocuk mankenler tarafından sergilenirken; defile, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Junioshow Defilesi fuarın ikinci gününde de 13.00 14.00 saatleri arasında güney fuaye alanında yapılacak.

Programa ayrıca Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.