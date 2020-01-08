Bu evde yaşamak neredeyse imkansız Devlet baba, hasta anne ve oğluna sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne ve oğlunun içler acısı durumuna devlet sessiz kalmadı. Yalnız yaşayan ve rahatsız olan anne ve oğlu Bursa'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde ikamet eden yaşlı kadın ve oğlu, hasta oldukları için komşularının yardımıyla ayakta durabiliyorlardı. Kaldıkları evde yaşamanın imkansız olduğunu gören komşuları durumu polise haber verdi. Gelen ekipler olay yerine sağlık görevlilerini çağırdı. Ancak yaşlı kadın Meliha K, gelen görevlilere zorluk çıkararak tedavi olmayı reddetti. Bunun üzerine gelen ekipler geri dönmek zorunda kaldı. Bir hafta sonra bu kez İnegöl Kaymakamlığı devreye girerek söz konusu eve tekrar ekip gönderoi. Gelen ekipler evde kalan Meliha K. ile oğlu Kadri K'yi zor da olsa ikna edip İnegöl Devlet Hastanesine ambulansla götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından anne ve oğul Bursa'ya sevk edildi. İnegöl Belediyesi mezbeleliğe dönen evde temizlik ve tadilat yapacak. Tedavilerinin ardından anne ve oğlu aynı yerde yaşamaya devam edecek.

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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