Cildinizi kış soğuklarından koruyun

Sert kış günlerinde ve kuru ayaz olduğunda cilt sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gökçen Alyamaç, sık banyo yapmanın ve sık keselenmenin de cilt kuruluğunu artırdığını söyledi.

İnsan cildinin doğaya paralel olarak reaksiyon gösterdiğini ve kuru havalardan etkilendiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Gökçen Alyamaç, “Soğuk havaya doğa nasıl tepki veriyorsa, cildimiz de aynı şekilde tepki veriyor. Özellikle de ortamda nem olmadığı için çatlamalar, kurumalar, kaşıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu çatlama, kuruma, kaşıntılar da hastanın hem günlük hayatını, hem ruhsal hayatını etkileyebiliyor. Sık banyo yapmak ve sık keselenmek de cilt kuruluğunu artırmaktadır. Normalde cildimiz terleyerek de bir miktar nemleniyor. Ama kış mevsiminde terleme çok az olduğu için biz de dış etkenleri sabunu, lifi, keseyi daha fazla kullandığımız zaman cildimiz daha fazla kuruyor” dedi.

Dış etkenlerin yanında düzenli ve dengeli beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Alyamaç, cilt kuruluğunun önüne geçmek için bol miktarda su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Alyamaç, “Bunlarla birlikte yediklerimiz ve içtiklerimiz de çok önemli. Özellikle su, susuz bir hayat düşünülemez. Cildimiz için özellikle cildimizin nemlenmesi için su olmazsa olmaz bir şart. Bol bol su içmeliyiz. Dengeli beslenmeliyiz. Tek yönlü beslenmeden her zaman kaçmamız lazım. Cildin nem dengesini sağlayan E vitamini yönünden zengin kuruyemişlerin, günde en az bir avuç tüketilmesi gerekiyor. E vitamini, cildin yağ dengesini sağlayan ve nemlenmesini sağlayan bir vitamindir. E vitamini içeren kuruyemişler almakta fayda var. Bunu çok fazla tüketelim manasında demiyorum. En azından her gün bir avuç badem olabilir, fındık olabilir, ceviz olabilir bunlardan tüketmek faydalıdır” şeklinde konuştu.

Uykusuzluğun veya yeteri kadar uyumamanın da cildi olumsuz yönde etkilediğini belirten Alyamaç, “Dengeli bir uyku uyumak gerekiyor. Çünkü cildimiz uykusuz kaldığı zaman da etkileniyor. Cildin oksijenizasyonu azalıyor. Vücut dinlenemiyor. Netice itibari ile bu cilde yansıyor. Cildin özellikle yüzde matlığı, göz altı halkaları, göz altı morlukları, cildin kuruluğu, ciltteki o homojen görüntünün olmaması gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Saç ciddi anlamda kuruluktan ve soğuktan etkileniyor. Onun için doktor kontrolünde olmak kaydıyla saçlar için yağ maskelerinden oluşturulan kürler kullanılabilir. Onun dışında saçlarımızı çok fazla yıkamamak, çok sıcak suyla yıkamamak, şampuan içeriğinin çok fazla deterjan içerikli olmamasına dikkat etmek, şampuanlamayı 23’ten fazla yapmamak, en fazla saçı bir iki defa şampuanlamak ve arkasından saça uygun bir nemlendirici kullanmakla saçtaki kurulukları ve yıpranmayı da önlemek mümkün" dedi.

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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