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200 yıllık tarihi han, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor

DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihi Cafer Paşa Hanı, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. 2013 yılında çıkan yangın sonrasında restore edilerek, 2017 yılında yeniden hizmete açılan handaki 25 iş yerinin tamamını kadınlar işletiyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihi Cafer Paşa Hanı, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. 2013 yılında çıkan yangın sonrasında restore edilerek, 2017 yılında yeniden hizmete açılan handaki 25 iş yerinin tamamını kadınlar işletiyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan 200 yıllık tarihi Cafer Paşa Hanı, kadın işletmeciler tarafından çalıştırılıyor. Handa, KOSGEB´den destek alarak işini kuran kadınlar da bulunuyor. İnegöl´ün tarihi yüzünü de yansıtan görünümüyle, çarşı merkezinin gözdesi olan Cafer Paşa Hanı restore edilmesinin ardından 38 iş yeri ile yeniden hizmete açılırken, handa bulunan mevcut 25 iş yerini ise kadınlar işletiyor.
KOSGEB DESTEĞİYLE İŞ YERİNİ KURDULAR
Kadın girişimcilere emanet handa KOSGEB´ten aldığı destekle davetiye ve organizasyon işyeri açan 22 yaşındaki Buket Eser, "Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi kurmak istedim. Mezun olduktan 2 ay sonra KOSGEB´e başvuruda bulundum. Projem onaylandı ve 50 bin lira destek aldım. Verilen destekle iş yerimi kurdum. 1 yıldır davetiye ve organizasyon üzerine faaliyet gösteren kendi iş yerimi işletiyorum. Verilen desteğe teşekkür ederim. Genç yaşta iş hayatına atıldım. Mutluyum. Hedeflerim arasında işimi büyütmek var" dedi.
HER AY YENİ BİR KADIN GİRİŞİMCİ KATILIYOR
Caferpaşa Beylik Hanı Hanımlar Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Kara Şahin ise "3 yıl önce açılan Cafer Paşa Beylik hanı kadınlar tarafından işletiliyor. Bu Türkiye´de bir ilk. Her ay hana yeni bir girişimci kadın katılıyor. Burada iş yeri olan kadınlarımız arasında KOSGEB´ten destek alan kadınlar da bulunuyor. Onlara katkıları güzel oluyor. Bu destekle kadın girişimcilerimiz daha da güçleniyor. Türkiye´de Cafer Paşa Hanı bir ilk. Şu anda  handaki 25 iş yeri kadın girişimciler tarafından işletiliyor" diye konuştu.
HEM EV KADINI HEMDE İŞ KADINI
Handa iş yeri bulunan Şengül Kaya da "3 yıl önce işyerimi hizmete açtım. Burada hiç yabancılık çekmedim, çünkü buradaki esnafların tamamı kadın. Kadının gücünü ve neler başarabileceğini gösteriyoruz. Kadın isterse her şeyi başarır. Ben de ev hanımı olmama rağmen işyerimde el emeğimle yaptığım ürünleri satarak kazanç elde ediyorum" ifadelerini kullandı.

BURSA

09 Ocak 2020 Perşembe

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