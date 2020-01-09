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Nilüfer GESK bir yılda 62 kez kürsüye çıktı

İHA

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 2019 yılında katıldığı yarışmalarda 62 kez kürsüye çıkarak madalya ve kupa aldı.

Nilüfer GESK bir yılda 62 kez kürsüye çıktı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 2019 yılında katıldığı yarışmalarda 62 kez kürsüye çıkarak madalya ve kupa aldı.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, birçok branşta elde ettiği başarılarla 2019 yılı boyunca çok sayıda madalya ve kupa almaya hak kazandı. Nilüfer GESK 2019 yılında 4’ü uluslararası olmak üzere toplam 62 madalya ve kupa aldı. Sezon boyunca Milli Takım’a 7 oyuncu, 3 antrenörle katkıda bulunan Nilüfer GESK ayrıca Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı faaliyet gösterdiği 3 takım branşında, 2 yıldır en üst liglerde yer almayı başardı.
Futsal, Goalball kadın ve erkek takımları ile 1. Lig’de yer alan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün 2020 yılındaki hedefi, takım branşlarının hepsinde kupa kaldırmak.
2019 yılında hedeflerine ulaştıklarını belirten Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, “Sportif başarılarımızın yanında kulüp olarak, çok çeşitli alanlarda hizmet vermeye ve her zaman ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Sporcularımıza haftanın 7 günü etüt, çeşitli kurslar, günlük hayat becerileri eğitimi, kitap seslendirme stüdyosu, psikolojik destek veriyoruz. 20192020 eğitim döneminde Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 24 sporcumuz var. Bütün bu çalışmaları ücretsiz ve gönüllülerimizle gerçekleştiriyoruz. En büyük destekçimiz Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e, sporcularımıza, gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. 2020 yılında da yeni başarılara imza atacağımıza hepimizin inancı tam” diye konuştu.

BURSA

09 Ocak 2020 Perşembe

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