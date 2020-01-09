Bursa ile Balıkesirli sanayici ve iş insanları, ‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’ konulu program dolayısıyla Balıkesir’de bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya katılarak, Bursa’nın ekonomik potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, sanayiciler ve Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte Balıkesir’e çıkarma yaptı. Bursa ile Balıkesir arasındaki yatırım imkanlarınıhayata geçirmek üzere kurgulanan ‘‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’ isimli program kapsamında gerçekleşen ziyaret, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Aktaş ve beraberindekileri makamında ağırladı. İlk toplantısını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştiren Bursa ve Balıkesirli sanayiciler, daha sonra organize sanayi bölgesine geçerek, BEST AŞ ve Yarış Kabin isimli fabrikalar ile bölge yönetimini ziyaret etti. Son olarak Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu tarafından ağırlanan Başkan Aktaş ve Bursalı sanayiciler, burada da Balıkesirli meslektaşları ile birlikte ticarî ilişkilerin geliştirilmesini öngören ikinci bir toplantıya katıldı.

“Birlikte güzel işlere imza atacağız”

Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önünün açık olduğunu ifade ederek, Bursa ve Balıkesir olarak birlikte kat edecekleri daha çok mesafe bulunduğunu söyledi. Tecrübe paylaşımı için bu tür buluşmaların çok ciddi bir güç birliğini ortaya çıkartacağına inandığını belirten Başkan Aktaş, “Bugün buraya, Bursa ve Balıkesir adına kazanımları temin etmek adına heyecanla geldik” dedi.

Yapılan yatırımlarla İstanbul’la bütünleşen, yerli ve milli otomobil yatırım kararı ile bütün dikkatleri üzerine çeken Bursa’nın, İstanbulİzmir karayolu ve alt yapı hazırlıkları süren Teknosab ile âdetâ Balıkesir ile bütünleşeceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bilhassa yerli ve milli otomobil kararı, bölgeye ışık saçacak, Türkiye’nin gururu olacak bir organizasyon. Komşumuz Balıkesir’in de bu işten ziyâdesi ile nasipleneceğine inanıyorum. İyi bir alt yapı oluşturmak gerekiyor. İnşallah beraberce düşünerek, bundan sonraki süreçte çok daha güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise dev kurumlara ev sahipliği yapan Bursa’nın sanayileşme tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Balıkesir’de 36 çeşit mâden ve 90 çeşit maden yatağının bulunduğunu, insan kaynağının nitelikli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Uzaktan baktığımızda, ışığı en çok artan şehirlerin başında Bursa geliyor. Bizim size verebileceğimiz; samimiyetimiz, güçlü arazilerimiz ve insan kaynağımız var. Sizden de sanayi tesisleriniz ve iş tecrübeniz hakkında destek talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

BURSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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