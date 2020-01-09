Bursaspor´un milli gururları

Bursaspor Kulübü, altyapı oyuncularını milli takımlara göndermeye devam ediyor. U18 Milli Takımı´na 4 oyuncu gönderen yeşil beyazlılar, aday kadroda en fazla oyuncusu bulunan kulüplerden biri oldu. U17 Milli Takımı´na da Bursaspor Kulübü´nden 2 oyuncu çağrıldı.
Altyapısından Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla dikkat çeken Bursaspor Kulübü, altyaş milli takımlara da oyuncu göndermeyi sürdürüyor. İlk olarak U18 Milli Takımı´nın 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul´da İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklanırken, aday kadro içerisinde Bursaspor´un başarılı genç oyuncuları Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Berat Altındiş ve Ali Akman da yer aldı. Bursaspor böylelikle 4 genç oyuncuyu U18 Milli Takımı´na gönderirken, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte aday kadro içerisinde de en çok oyuncuya sahip kulüp olmasıyla da bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
19-24 Ocak tarihleri arasında Antalya´da hazırlık kampına girecek olan U17 Milli Takımını´nın da kadrosu açıklandı. Aday kadrosunda içerisinde Bursaspor Kulübü´nden Ahmet Çağrı Güney ve Tuğbey Akgün yer aldı. Bursaspor Kulübü, U17 Milli Takımı´na da en fazla oyuncu gönderen kulüpler arasında yerini aldı.
BURSA
09 Ocak 2020 Perşembe
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