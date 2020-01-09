Uludağ'da zorlu mesai Eksi 10 derecede 50 metrede donan telleri onardılar

Kış mevsiminin gözde turizm merkezlerinden Uludağ’da kesintisiz elektrik enerjisi için sürdürülen çalışmalar dikkat çekti. UEDAŞ ekipleri donan telleri onardı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da olumsuz hava şartlarından kaynaklanan arıza ve kesintileri önlemek için sürdürdüğü zorlu mesaisinde hız kesmiyor. Arıza, onarım ve bakım çalışmalarını artırarak hummalı bir çalışma yürüten UEDAŞ ekipleri, bölgede 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Arıza merkezlerine gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla engebeli bölgelere ulaşımı sağlarken, araçların yetemediği yerde yaya ilerleyerek noktaya ulaşıyor. Kar kalınlığının 1 metrenin altına düşmediği Uludağ'ın UEDAŞ’ın en zor bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Osmangazi İşletme Müdürü Emir İrgören, “Kış turizminde ülkemiz ve şehrimizin gözde yerlerinden olan Uludağ’da UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve arızaları önlemek için 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Bölgede bulunan ve kışın yüzde yüz doluluk oranına ulaşan işletmelerimize kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsiyor ve bu şuurla çalışıyoruz. Uludağ’ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan teknolojik alt yapımız mevcuttur. Bu yapıyla arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta ve arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerini yapmaktadırlar” diye konuştu.

BURSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:02

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.