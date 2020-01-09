Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

ULUDAĞ'da, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor. Ekipler, zorlu hava koşullarında arızalı hatta kadar yürüyüp, sepetli araçlarla ya da tırmanarak elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da yoğun yağış sebebiyle yıkılan ağaçlardan, şiddetli rüzgarla yıkılan direklerden ve diğer olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arıza ve elektrik kesintilerine karşı anında müdahale ve onarım için UEDAŞ ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Arıza merkezlerinden çağrı cihazı ya da tabletlerle gelen arıza bildirimleri üzerine harekete geçen ekipler, arazi araçlarıyla arızalı hatta olabildiğince yaklaşıyor. Aracın giremediği bölgelerde ekipmanlarını yanlarına alan ekipler, arızalı hatta kadar yürüyüp, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vinçle ya da tırmanarak hatta ulaşıyor. Arıza durumuna göre 5 dakika ile 2 saat arası çalışma yapan ekipler yoğun kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

UEDAŞ Osmangazi İşletme Müdürü Emin İrgören, "Kış turizminde ülkemiz ve şehrimizin gözde yerlerinden olan Uludağ´da, UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve olası arızaları önlemek için 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Bölgede bulunan ve kışın yüzde yüz doluluk oranına ulaşan işletmelerimize kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsiyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Uludağ´ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu yapıyla arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta ve olası arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerini yapmaktadır" dedi.



BURSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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