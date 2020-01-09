Bursa'da ağzı bantlı, bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

BURSA´nın Osmangazi ilçesinde, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında, ağzı bantlandıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, öğle saatlerinde tarlasına gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin, ağzının bantlandığını ve kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle cinayetin 2 ya da 3 gün önce işlendiğini, olay yerinde kan bulunmamasından dolayı da kurbanın başka bir yerde öldürülüp, cesedinin bulunduğu bölgeye taşındığını belirledi.

Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



BURSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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