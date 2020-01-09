Muhtarlara NİLKOOP tanıtıldı

Nilüfer Belediyesi desteğiyle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP)’un çalışmaları muhtarlara anlatıldı.

NİLKOOP’un kurulmasına destek veren Nilüfer Belediyesi, oluşturulan yapıyı tam anlamıyla faal hale getirmek için çalışmalara başladı. 180 dönüm araziye yerli buğday eken ve başta tıbbî aromatik olmak üzere birçok ürün çeşidi üzerine denemeler yapan NİLKOOP, muhtarlara tanıtıldı.

Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıya kırsal mahallelerdeki muhtarlar katıldı. NİLKOOP çatısı altında yapılacak çalışmalarda muhtarlar ve bölge halkından destek beklediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, “Kırsal alanda yaşanan sorunları ve süreci Nilüfer Belediyesi olarak ele aldık. Başkanımız Turgay Erdem’in de büyük önem verdiği konuların başında tarım ve hayvancılığın desteklenmesi geliyor. Kırsal hayatta yaşanan çiftçinin meselelerini iyi biliyoruz. Kırsalda yaşanan olumsuzluklar göçleri tetikledi ve üretim alanında daralmaya gidildi. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Örnek çalışmaları ele aldık. Siz muhtarların katkıları ve destekleriyle kırsal alanda doğru uygulamalarla üretimin yapılmasına öncülük edelim” dedi.

Uygulama hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü ve NİLKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Arca Atay ise, “NİLKOOP’un kurulma maksatlarından biri de Nilüfer Belediyesi’nin tarım arazilerini doğru yöntemlerle değerlendirmek. Yapılan çalışmaların yerel tohumlar kullanarak sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda üreten çiftçinin de elindeki malını en verimli şekilde pazarlamasına yardımcı olmak da hedeflerimiz arasında. Nilüfer Belediyesi’nin birçok tarım alanı var. Kırsal mahallelerde kooperatife üye olan çiftçilerimizi örnek çalışmalarla yetiştiriciliğe teşvik edeceğiz. Muhtarlarımızın bu yapıyı görmesi bilmesi ve bize katkı sağlaması çok önemli” diye konuştu.

Doğru ürünü doğru yerde üretmeyi hedeflediklerini aktaran Arca Atay, “Nilüfer Belediyesi ve NİLKOOP olarak tarım ve hayvancılığı desteklemeyi, geliştirmeyi ve üretenin ekonomik gelir artışı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu amaçla kırsal mahallelerde çeşitli ürün denemeleri yaptık. Alacağımız sonuçlarla en iyi performansın elde edileceği ürünü doğru yerde yetiştireceğiz. Ürün çeşitliliğini artıracağız ve pazar değeri olan ürünleri yetiştirmek istiyoruz. Örnek vermek gerekirse lavanta denemelerimiz oldu ve Karacaoba’da ekim yapacağız. Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla meyveciliğin yoğun olduğu bölgelerde soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl 180 dönüm arazide buğday ektik bunu gelecek yıllarda NİLKOOP üyesi çiftçilerle çoğaltacağız. Pazar değeri olan ürünler ekilerek hem maddi kazanç elde edilecek hem de tüketici sağlıklı ekolojik gıdalarla karşılaşacak” dedi.

BURSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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