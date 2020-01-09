Duruşma sonrası adliye karıştı Ölen gencin anne ve babası darp edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Duruşma sonrası adliye karıştı Ölen gencin anne ve babası darp edildi

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır'ı (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan oto tamircisi Abdullah K'nin yargılanmasına devam edildi. Ölen gencin anne ve babası mahkeme çıkışında Abdullah K'nin yakınları tarafından darp edildi. Her iki taraf da bir birlerinden şikayetci oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır'ı (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan oto tamircisi Abdullah K'nin yargılanmasına devam edildi. Ölen gencin anne ve babası mahkeme çıkışında Abdullah K'nin yakınları tarafından darp edildi. Her iki taraf da bir birlerinden şikayetci oldu.
Olay 8 Mayıs 2018 tarihinde, İnegöl Belediyesi'nin yeni binası inşaatı önünde meydana geldi. Rıdvan Çakır (33), daha önce husumetli olduğu Abdullah K. ile İnegöl inşaat önünde denk geldi. Aralarında tartışma çıkan şahıslar, bir anda kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Abdullah K, belindeki silahla Rıdvan Çakır'a ateş etmeye başladı. Kafasına ve karın bölgesine kurşun isabet eden Rıdvan Çakır kanlar içinde yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Rıdvan Çakır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Abdullah K, emniyete giderek teslim oldu. Şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık Abdullah K'nin yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün yapılan duruşmada sanık daha önce verdiği ifadeyi tekrarladı. Abdullah K, "O gün beni maktul bir kaç kez aradı ve daha sonra küfürlü mesajlar gönderdi. Daha sonra beni olayın yaşandığı yere çağırdı. Ben gittiğimde silahını çıkardı, ben de silaha müdahale ederken patladı. Ben suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı şubat ayına erteledi. Duruşma sonrası adliye karıştı. Ölen Rıdvan Çakır'ın yakınları ile tutuklu sanığın yakınları arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya avukatlar da dahil olunca ortalık karıştı. Rıdvan Çakır'ın anne ve babası yaralandı. Polis olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Her iki taraf da bir birlerinden şikayetçi olunca ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

BURSA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi
YEREL HABERLER Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi
Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında (2)
YEREL HABERLER Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su ...
İbrahim Üzülmez: En azından 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: En azından 3 oyuncu transfer etmek ...
Darbe girişiminin ilk gözaltına alınan ismine verilen ceza uygun bulundu
YEREL HABERLER Darbe girişiminin ilk gözaltına alınan ismine verilen ...
Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de ...
Katil zanlısının yakınları, ölenin anne ve babasını darbetti
YEREL HABERLER Katil zanlısının yakınları, ölenin anne ve babasını ...
İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor
YEREL HABERLER İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına ...
Gazeteciler 10 Ocak’ı buruk kutluyor
YEREL HABERLER Gazeteciler 10 Ocak’ı buruk kutluyor
Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında
YEREL HABERLER Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su ...
Üniversiteliler ağaçları giydirdi
YEREL HABERLER Üniversiteliler ağaçları giydirdi
Atıklar çanta ve aksesuar oluyor
YEREL HABERLER Atıklar çanta ve aksesuar oluyor
Bursa’da karla mücadele sürüyor Uludağ’daki köy yollarına anında müdahale
YEREL HABERLER Bursa’da karla mücadele sürüyor Uludağ’daki köy ...
Muhtarlara NİLKOOP tanıtıldı
YEREL HABERLER Muhtarlara NİLKOOP tanıtıldı
Orta refüje çarpan TIR yolu kapattı, trafik durdu
YEREL HABERLER Orta refüje çarpan TIR yolu kapattı, trafik durdu
Bursa'da ağzı bantlı, bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ağzı bantlı, bıçaklanarak öldürülmüş erkek ...
Bursa'da ağzını bantladıkları şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Yapımı devam eden Bursa Hızlı Tren inşaatı yakınlarında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ağzını bantladıkları şahsı kalbinden ...
Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir
YEREL HABERLER Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir
Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
Yılmaz: “Hizmet bayrağını yukarıda tutacağız”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Hizmet bayrağını yukarıda tutacağız”
Medya Okulu’nun konuğu Başeğmez
YEREL HABERLER Medya Okulu’nun konuğu Başeğmez
Osmangazi’de can dostlar sahipsiz değil Can dostlar sıcak yuvaya kavuşturuldu 2019 yılında 942 hayvan sahiplendirildi
YEREL HABERLER Osmangazi’de can dostlar sahipsiz değil Can dostlar ...
Aktaş muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Aktaş muhtarları dinledi
Karacabey'de gençlere vizyon katacak proje hayata geçiyor
YEREL HABERLER Karacabey'de gençlere vizyon katacak proje hayata ...
BTSO Başkanı Burkay: Bursa ev tekstilinin dünya ligindeki konumu güçleniyor
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay: Bursa ev tekstilinin dünya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X