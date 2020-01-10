Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor

Yüzey işlem, kaplama, galvaniz, kumlama, temizleme ve boya konusunda faaliyet gösteren firmalar bir dernek çatısı altında toplandı.

Daha önce 3 kez kararlaştırılıp bir araya gelemeyen yüzey işlem, kaplama, galvaniz, kumlama, temizleme, boya konusunda faaliyet gösteren firmalar ve bu firmalara tesis kurulumu ekipman sağlayan şirketler, Ulusal Yüzey İşlem Sanayi Derneği'nin (KEY) çatısı altında toplandı. Dernek merkezinin İstanbul Anadolu yakasında olacağını ifade eden dernekleşme hareketinin öncülerinden İbrahim Doğangün, "Mevcut kontrolsüz ve örgütlenmemiş haliyle dahi çok büyük hacimlere sahip olan firmalar, otomotiv başta olmak üzere beyaz eşya, savunma sanayi, uzay ve havacılık, mobilya, makine, metal eşya, ev eşyaları, elektronik gibi tüm üretim sektörlerine doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sağlıyor. Türkiye ekonomisinde de bu pozisyonu itibariyle önemli belirleyici etki ve gücü bulunuyor. Bu alanda çalışıp ama derneği olmayan tek Avrupa ülkesi de maalesef Türkiye’dir" dedi.

Sektörlerin sağlıklı gelişimini sağlamak ve daha fazla katma değer üretir hale getirmek için bir dernek çatısı altında toplandıklarını belirten Doğangün, "Kanun gereği Türkiye adını bu aşamada kullanamayan KEY, bir yıldan sonra ulusal ve uluslararası boyutta yerel ve dünya ölçeğinde iş birlikleri, standartlar ve disiplinler oluşturmak, bunları geliştirmek, yaşatmak ve yaygınlaştırmak istiyor. Söyleşi, panel, akademik çalışmaları içeren eğitim faaliyetleri düzenleyerek iş eğitimleri de vereceğiz" diye konuştu.

BURSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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