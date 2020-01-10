Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı Boz ayılar yere gömülen balıkları elleriyle koymuş gibi buldu

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Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı. Ayıların yere gömülen balıkları elleriyle koymuş gibi bulmaları herkesi şaşırttı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi hayvanların kimyasını etkiledi. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Ziyaretçiler, toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayıları ağızları açık izledi.

BURSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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