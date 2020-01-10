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Hatice Kübra Tongar Kestelliler ile buluştu

İHA

Kestel Belediyesi'nin düzenlediği Ocak ayı faaliyetleri kapsamında Kestelliler ile bir araya gelen aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar'a Kestelliler'in ilgisi yoğun oldu.

Hatice Kübra Tongar Kestelliler ile buluştu

Kestel Belediyesi’nin düzenlediği Ocak ayı faaliyetleri kapsamında Kestelliler ile bir araya gelen aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar’a Kestelliler’in ilgisi yoğun oldu.
Kestel Belediyesi, aralık ayı faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Yeni Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede Kestelliler ile buluştu. Etlinliğe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve çok sayıda Kestelli vatandaş katıldı. Aile yapısı ve çocuk gelişimiyle ilgili Kestellilere seminer veren Tongar, seminer öncesi imza günü gerçekleştirdi. Vatandaşların kitaplarını imzalayan Tongar daha sonra Kestelliler ile fotoğraf çekildi.
Kestelliler ile bir araya geldiğiği için mutlu olduğunu söyleyen Tongar, "Kestel’e ilk defa geliyorum ama insanların coşkusundan anlıyorum ki ülkemizin geleceği bambaşka olacak. Anne ve babalar artık çok daha bilinçliler, kesinlikle eğitime, gelişime artık daha fazla önem veriyorlar. Anne babalıkta en önemli durum da budur aslında. Olduğun haldeki eksiklikleri kabul edip daha sonrasında nasıl adım atacağına gayret etmektir. Görüyorum ki Kestel zaten böyle, inşallah buradan dalga dalga yayılacak bir iyilik söyleşisi yapacağız." ifadesinde bulundu.
Çocukların bir birey olduğunun vurgusunu yapan Tongar, "Çocuk sahibi olmayı düşünüyorum diye ifade ediyoruz. Ancak bu insanlara kısacık bir şey önermek istiyorum, çocuklarımızın sahibi olmadığımızın farkında olalım. Onlarda bir insanlar, kendilerini inşa etmeye geldiler. Bizim uzantımız veya devamımız değiller, beklentilerimiz altında onları ezmeyelim. Kendilerinin varolma yolculuğunda onlara rehberlik edelim. Zaten o zaman her şey daha güzel olacak." diye konuştu.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bugün ocak ayı etkinliklerimizin 2’ncisini düzenliyoruz. Bu etkinlikler kapsamında Hatice Kübra Tongar’ı seminer vermek üzere ilçemizde ağırlıyoruz. Arkamızda görüldüğü üzere, seveni ve takip edeni çok fazla. Bu noktada toplumun temel taşı olan ailenin ve ailenin devamı niteliğindeki çocuklarımızın eğitimi noktasında ki yaklaşımıyla Türkiye genelindeki önemli insanlardan birini misafir ettik. Bizlerde aileye ve çocuklara verdiğimiz önem nedeniyle kendisini Kestelliler ile buluşturduk.
Ocak ayı etkinlikleri kapsamında bilgi de veren Tanır, "Ocak ayı etkinliklerimize özellikle çocuklarımızın karne tatili ile verilen ara nedeniyle tiyatro etkinliklerinin olduğu bir programla devam ettireceğiz. Ardından farklı sanatsal ve kültürel etkinliklerle Şubat ayına geçeceğiz. İnşallah bundan sonraki tüm ayları önceden ilan etmek suretiyle ve artan bir tempo ve coşkuyla kültürel faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

BURSA

10 Ocak 2020 Cuma

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