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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu kez başkan sordu, gazeteciler cevapladı

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'Bu Kez Başkan Soruyor, Gazeteciler Cevaplıyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Aktaş, gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu dile getirerek, "Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Bu kez başkan sordu, gazeteciler cevapladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. ‘Bu Kez Başkan Soruyor, Gazeteciler Cevaplıyor’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Aktaş, gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu dile getirerek, “Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.
Roller değişti
Bursa’da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Rollerin değiştiği, bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın soru sorduğu, gazetecilerin cevapladığı etkinlik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Aktaş, kurulan platformda Ekohaber Gazetesi Sahibi Tahsin Ardıç, İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Line TV Program Yapımcısı Kübra Ulutaş ve Yeni Dönem Gazetesi Köşe Yazarı Huriye Gül Kolaylı’ya ‘moderatör olarak’ çeşitli sorular yöneltti. Gazetecilerin ekonomi, Bursa, internet gazeteciliği ve sosyal medya hakkındaki görüşlerini alan Başkan Aktaş, etkinliğe katılan medya mensuplarını temsilen her masadan bir gazeteciye de söz vererek düşüncelerini aldı.
16 yıllık birliktelik
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 16 yıldır gazetecilerle mesai birlikteliği olduğunu hatırlatarak, “Dilini ve sürecini çok iyi anlamadığım bir mesleği icra ediyorsunuz. Görevim gereği basın mensuplarıyla sürekli bir araya geldiğim için bu akşam hem misafirimiz oldunuz hem de sizlere soru sormak istedik” diye konuştu. Başkan Aktaş, konuşmasında, haber için toplanan bilgilerin süzgeçten geçirilmesinin ve bu bilgilerin doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasının zorluğuna değindi. Olaylara tarafsızca bakan, Bursa’nın ve insanların menfaati doğrultusunda yayın yapan meslek mensuplarını tebrik eden Başkan Aktaş, “Bir habere binlerce yorum yapılabiliyor. Çok zor, azami dikkat gerektiren bir meslek. Gazetecilik; bazen bir kelimenin çok farklı manalara çekildiği, anlık gelişmelere sebep olabilen, aynı zamanda gönül kazanmak adına da güzel bir uğraş alanı. Sizlere sağlık ve afiyetle, daha nice güzel günler, yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlik sonrasında basın mensuplarına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

BURSA

10 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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