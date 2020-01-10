Nilüfer Belediyesi “bebek dostu kurum” olmaya aday

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü “bebek dostu kurum” programına aday olan Nilüfer Belediyesi çalışmalara başladı.

Nilüfer Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın UNICEF teklifiyle 1991 yılından bu yana yürüttüğü “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Kuruluşlar” programına aday oldu. Bu kapsamda çalışmalara başlayan Nilüfer Belediyesi, ilk olarak personeline yönelik eğitim düzenledi. Bebeklerin, anne sütüyle beslenmesini teşvik etmeyi, bebek sağlığını geliştirmeyi, hatalı anne sütü uygulamaları ile bebek ölüm oranlarını asgariye indirmeyi ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen programın ilk eğitimine, belediye çalışanları ilgi gösterdi. Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi’nden (ÇEKÜS) hemşire Necla Yıldız tarafından verilen eğitimde, anne sütünün önemi ve faydaları anlatıldı.

Yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin çocuğun beslenme hataları sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Necla Yıldız, bebeklerin, doğumdan hemen sonra başlayarak ilk altı ay mutlaka anne sütüyle beslenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, “Tamamlayıcı besinlere altı aydan sonra başlanmalı. Emzirme, tamamlayıcı gıdalarla birlikte iki yıl ve ötesine devam etmeli” dedi.

Kadınların sadece evde değil, her yerde emzirebilmesi gerektiğini belirten Necla Yıldız, yeni doğumdan sonra bebeğin, anne ve babasıyla ten tene temasının önemini de vurguladı.

BURSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

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