BBP’den Erdem’e ziyaret

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Salih Uçak, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e nezâket ziyaretinde bulundu. Uçak ve Erdem yerel yönetim hizmetlerini partiler üzeri bir mesele olarak gördüklerinin altını çizdi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen il kongresi sonrası yeniden BBP il başkanlığına seçilen Salih Uçak, partisinin Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e nezâket ziyaretinde bulundu. Uçak, ziyarette “İl kongremizden sonra Bursa’daki ilk ziyaretimizi Nilüfer Belediyesi’ne yapıyoruz. Biz, sayın başkanımız gibi yerel yönetimlerin siyaset üstü bir anlayış ile yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yeni dönemde bütün Nilüferliler adına başarı dileklerimizi ve katkı kayabileceğimiz noktalarda kendileri ile birlikte olduğumuzu hatırlatmak istedik” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdem ise; “Bizler Nilüfer’i yönettiğimiz her dönem yönetim anlayışımızı partiler üzeri bir yaklaşımla ele alarak Nilüferlilere hizmet vermek üzere çalışmalarımızı sürdürdük. Maksadımız Nilüfer’e ve Bursa’ya en iyi şekilde hizmet etmek. Bu ortak hedef etrafında buluşabilmek çok önemli” diyerek, Uçak’a görevinde başarılar diledi.

BURSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.